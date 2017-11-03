В Орловской области пройдет Ночь искусств в музее

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пятница
3.11.2017
16:46:00
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В Орловской области пройдет Ночь искусств в музееМероприятия пройдут в музеях, площадках и выставочных залах.
Орловский краеведческий музей
4 ноября с 18:00 до 21:00
1.Викторина для детей «Пол лесным тропинкам родного края» (к Году экологии в России)
2. Мастер-класс по изготовлению сувениров из глины художников керамической мастерской "Майолика". Под руководством керамистов из мастерской «Майолика» всем желающим будет предложено самостоятельно изготовить сувенир из глины.
3. Мастер – класс Народного мастера Калякиной Ирины Леонидовны (плетение из рогоза). Под руководством мастера посетители познакомятся с техникой плетения из рогоза и смогут самостоятельно изготовить сувенир.
4. Литературно-краеведческая гостиная "Жизнь, отданная музыке» (композитор Т.Н. Хренников)
5. Экскурсия по выставке «Великие потрясения Великой России» (к 100-летию революционных событий)
6. В рамках «Ночи искусств в музее» организован свободный самостоятельный осмотр экспозиции Орловского краеведческого музея.
Военно-исторический музей
4 ноября с 18:00 до 21:00
1. В рамках «Ночи искусств в музее» организован свободный самостоятельный осмотр экспозиции Военно-исторического музея.
2. Для всех желающих в музее будет организован показ художественного фильма «Минин и Пожарский».
Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»
4 ноября в этнографической экспозиции музея с 10 до 17 часов будут проходить театрализованная фольклорная программа «Приметы милой старины», игра-путешествие «От крестьянской избы к дворянской усадьбе», мастер-классы от мастеров народного декоративно-прикладного искусства.
С 17 до 21 часа в выставочном зале музея посетители смогут ознакомиться с выставкой «Спасское в годы Октябрьской революции и гражданской войны» в формате «Выставка на одну ночь».
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