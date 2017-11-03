Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Из сумрака - на всеобщее рассмотрение. Жители Орла составили петицию по проблеме городского освещения. - Не под диктовку. Орловцы вместе со всей страной продемонстрировали этнографические знания. - Сегодня несколько десятков орловцев получили памятные медали. - Секреты «кисти мастеров» передают от «отца к сыну». Орловская детская художественная школа искусств и ремесел отметила 40-летие.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

3 ноября 2017 года







На главную страницу





