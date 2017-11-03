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Сегодня жители Орла стали участниками международной просветительской акции «Этнографический диктант»

Эта акция проходит во второй раз. Этот проект объединил 85 регионов России и 11 стран. В орловской областной библиотеке им. Бунина этим утром собрались все, кому интересны история и культура разных народов нашей страны. Им предстояло ответить на 30 вопросов и проверить свои знания в разных областях.

Орловская область, как и вся страна, многонациональный регион. Сегодня у нас проживают белорусы, украинцы, узбеки, киргизы, таджики, чеченцы и еще добрый десяток разных национальностей и этнических групп.
Галина Глазова, руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»: «Все пытаются подготовиться к диктанту, узнают очень много нового: о предметах быта, о традициях, о каких-то блюдах. То есть, все, что мы вкладываем в понятие «национальная культура», все это потихонечку в течение года популяризируется таким способом».
Ахмад Шах - афганец, уже 10 лет живет в Орле, он решил проверить свои знания про обычаи, культуру, и языки других народов.
Ахмад Шах, участник этнографического диктанта: «Может, я ничего не решу, но уверен, что в дальнейшем я более внимательно буду относиться к той информации, которая относится к представителям других национальностей».
В прошлом году диктант состоялся впервые, его организаторы - Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальностей Удмуртии. Поскольку тест вызвал огромный интерес, и его в 2016 году писали более 100 тысяч человек, решено было акцию сделать ежегодной и даже найти ей практическое применение.
Дмитрий Моисеев, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Эта акция проходит на федеральном уровне, естественно, аккумулируется все на уровне Российской Федерации, и министерство образования и науки делает соответствующие выводы для внесения соответствующих изменений в программы для преподавания школьникам и студентам».
Проверить себя пришли все желающие от школьников до пенсионеров.
Анастасия Сикулина, ученица школы № 32: «Это очень полезно знать о своей Родине, о тех, кто проживает рядом, их обычаи и традиции. Это очень важно».
Раиса Низовская, пенсионер: «Я - школьная отличница. Прошло много лет и хочу проверить, насколько я еще сохранила знания о России, о Родине, и над чем еще поработать надо, и потом - надо подавать пример подрастающему поколению».
За 45 минут нужно было ответить на 30 вопросов. В заданиях могло быть несколько правильных вариантов ответа, но в целом все выглядело несложным и понятным.
 
Все тридцать вопросов теста, скорее, на общую эрудицию, чем на какие-то специальные знания. Тут разные темы: история, литература, география, народные промыслы, музыка, но все они, так или иначе, связаны с национальностями и народностями, которые живут на территории нашей страны.
 
Были среди серьезных и забавные вопросы. Например, почему рязанцев называли «косопузыми». Оказывается, такое прозвище они получили за манеру засовывать топоры за кушак под тулупом, от чего пузо получалось немного кривое. Правильные ответы и разбор типичных ошибок, будут опубликованы на официальном сайте этнографического диктанта 10 ноября. 





Эва Стасюлевич
3 ноября 2017 года

 


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