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пятница
3.11.2017
16:46:02
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Сегодня жители Орла стали участниками международной просветительской акции «Этнографический диктант»Эта акция проходит во второй раз. Этот проект объединил 85 регионов России и 11 стран. В орловской областной библиотеке им. Бунина этим утром собрались все, кому интересны история и культура разных народов нашей страны. Им предстояло ответить на 30 вопросов и проверить свои знания в разных областях.
Орловская область, как и вся страна, многонациональный регион. Сегодня у нас проживают белорусы, украинцы, узбеки, киргизы, таджики, чеченцы и еще добрый десяток разных национальностей и этнических групп.
Ахмад Шах - афганец, уже 10 лет живет в Орле, он решил проверить свои знания про обычаи, культуру, и языки других народов.
В прошлом году диктант состоялся впервые, его организаторы - Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальностей Удмуртии. Поскольку тест вызвал огромный интерес, и его в 2016 году писали более 100 тысяч человек, решено было акцию сделать ежегодной и даже найти ей практическое применение.
Проверить себя пришли все желающие от школьников до пенсионеров.
За 45 минут нужно было ответить на 30 вопросов. В заданиях могло быть несколько правильных вариантов ответа, но в целом все выглядело несложным и понятным.
Все тридцать вопросов теста, скорее, на общую эрудицию, чем на какие-то специальные знания. Тут разные темы: история, литература, география, народные промыслы, музыка, но все они, так или иначе, связаны с национальностями и народностями, которые живут на территории нашей страны.
Были среди серьезных и забавные вопросы. Например, почему рязанцев называли «косопузыми». Оказывается, такое прозвище они получили за манеру засовывать топоры за кушак под тулупом, от чего пузо получалось немного кривое. Правильные ответы и разбор типичных ошибок, будут опубликованы на официальном сайте этнографического диктанта 10 ноября.
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