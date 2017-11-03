Новости версия для печати Жители Орла составили петицию по проблеме городского освещения Петицию уже подписали более 800 человек.



«Решите проблему освещенности улиц, тротуаров и проезжей части в городе Орёл».



Петиция под таким названием появилась в Интернете. Её уже подписали более 750 человек. Люди высказывают недовольство новым энергосберегающим освещением. Мэрия Орла, в свою очередь, готова решать эту проблему – в суде. Петиция под таким названием появилась в Интернете. Её уже подписали более 750 человек. Люди высказывают недовольство новым энергосберегающим освещением. Мэрия Орла, в свою очередь, готова решать эту проблему – в суде.





Татьяна Напольских

3 ноября 2017 года







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