Новости версия для печати Сегодня рано утром в Орле загорелся автобус маршрутного такси К счастью для потенциальных пассажиров ПАЗик еще не вышел на линию, в салоне было пусто.



Видеозапись очевидца с места ЧП появилась сегодня в социальных сетях. Полыхающий внутри автобус движется по улице в поисках места парковки. Как сообщили в МЧС, возгорание обошлось без пострадавших.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «На телефон спасения 101 поступило сообщение о том, что в переулке Южном в городе Орле произошло возгорание автомобиля ПАЗ. Вероятней всего произошло короткое замыкание в моторном отсеке, который находится, по техническим характеристикам, в салоне рядом с водителей. В автомобиле в этот момент не находилось пассажиров. Нужно сказать, что водитель вел себя оперативно и правильно, он вовремя сориентировался для того, чтобы не затруднять движение, отъехал в сторону и приступил к тушению возгорания. Таким образом, возгорание было ликвидировано до прибытия спасательных подразделений». По словам пожарных, проводка моторного отсека является слабым местом таких автобусов. Тушить маршрутки, горящие изнутри, огнеборцам приходилось не раз.





Иван Суверин

3 ноября 2017 года







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