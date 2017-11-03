Сегодня рано утром в Орле загорелся автобус маршрутного такси

|
|
Сегодня рано утром в Орле загорелся автобус маршрутного таксиК счастью для потенциальных пассажиров ПАЗик еще не вышел на линию, в салоне было пусто.
Видеозапись очевидца с места ЧП появилась сегодня в социальных сетях. Полыхающий внутри автобус движется по улице в поисках места парковки. Как сообщили в МЧС, возгорание обошлось без пострадавших.
По словам пожарных, проводка моторного отсека является слабым местом таких автобусов. Тушить маршрутки, горящие изнутри, огнеборцам приходилось не раз.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «На телефон спасения 101 поступило сообщение о том, что в переулке Южном в городе Орле произошло возгорание автомобиля ПАЗ. Вероятней всего произошло короткое замыкание в моторном отсеке, который находится, по техническим характеристикам, в салоне рядом с водителей. В автомобиле в этот момент не находилось пассажиров. Нужно сказать, что водитель вел себя оперативно и правильно, он вовремя сориентировался для того, чтобы не затруднять движение, отъехал в сторону и приступил к тушению возгорания. Таким образом, возгорание было ликвидировано до прибытия спасательных подразделений».