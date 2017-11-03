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1 ноября судебные приставы страны отметили свой профессиональный праздник

А сегодня пять новых сотрудников Орловской службы принесли присягу хранить верность Отечеству и достойно выполнять свой долг.

Каждая такая присяга – особое событие не только для молодого пополнения, но и для всей службы. Клятву на верность закону, народу и государству молодое пополнение давало в особом месте - Военно-историческом музее. Здесь все пропитано духом патриотизма и особым отношением к Родине.

Институт судебных приставов существует фактически столько же, сколько и судебная система страны. Как и много лет назад, задача у службы одна - обеспечить исполнение решений суда.

Сегодня орловские приставы по показателям работы являются лидерами в ЦФО и входят в десятку лучших по России. А несколько дней назад в профессиональную копилку была положена еще одна большая победа. Лучшим российским приставом стала орловчанка Екатерина Щетинина.

Нагрузка сегодня на судебных приставов-исполнителей - немаленькая. На каждого приходится больше 1000 исполнительных производств. И каждое из них нужно вести строго в рамках конституции и законов Российской Федерации.

В честь юбилея и профессионального праздника лучшие сотрудники службы за многолетний, добросовестный труд, преданность делу и личные достижения были удостоены почетных грамот, благодарностей и ведомственных наград.

По традиции свои напутственные слова молодому поколению сказали и ветераны службы. Они отдали служению закону не один десяток лет, но и сегодня их опыт и знания востребованы в воспитании молодых сотрудников.


Оксана Гранн
3 ноября 2017 года

 


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