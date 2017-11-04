Сегодня Россия отмечает День народного единства

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суббота
4.11.2017
9:32:50
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Сегодня Россия отмечает День народного единства4 ноября вся страна вспоминает события 1612 года – освобождение Москвы от польских интервентов.
Пройдут праздничные мероприятия и в Орле. Традиционное торжественное шествие начнется в десять часов. Маршрут пролегает от сквера Ермолова в сторону площади Ленина. Кроме того, гостей праздника приглашают принять участие в акции «Хоровод Единства» в полдень. А для самых маленьких в 15:30 проведут Детские забавы. К празднику также приурочена выставка живой истории. В экспозиции – древнерусские музыкальные инструменты, макеты оружия и снаряжения воинов 16-17 веков.
В этот день в связи с мероприятиями будет перекрыто движение автотранспорта.
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