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суббота
4.11.2017
9:32:52
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Вниманию водителей!В день народного Единства зеленый свет предоставят торжественному шествию - по его маршруту перекроют движение транспорта.
Движение в Орле будет перекрыто
- с 9 до 10:15 по пер. Воскресенскому на участке от ул. Комсомольская до ул. Карачевская, по ул. Карачевская на участке от ул. 1-ая Посадская до ул. Гостиной;
- с 10 до 12 часов по площади им. Ленина на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора,
по ул. Горького на участке от ул. Брестская до ул. Пионерская.
- с 9:30 до 10:15 по ул. Карачевской, на участке от ул. 1-я Посадская до ул. Гостиной будет закрыто движение трамваев.
Распространяется запрет и на парковку, обращайте внимание на дорожные знаки, установленные в центре города, особенно на территориях, прилегающих к площади Ленина.
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