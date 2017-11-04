Новости версия для печати Вниманию водителей! В день народного Единства зеленый свет предоставят торжественному шествию - по его маршруту перекроют движение транспорта.



Движение в Орле будет перекрыто



- с 9 до 10:15 по пер. Воскресенскому на участке от ул. Комсомольская до ул. Карачевская, по ул. Карачевская на участке от ул. 1-ая Посадская до ул. Гостиной;



- с 10 до 12 часов по площади им. Ленина на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора,

по ул. Горького на участке от ул. Брестская до ул. Пионерская.



- с 9:30 до 10:15 по ул. Карачевской, на участке от ул. 1-я Посадская до ул. Гостиной будет закрыто движение трамваев.



Распространяется запрет и на парковку, обращайте внимание на дорожные знаки, установленные в центре города, особенно на территориях, прилегающих к площади Ленина.





Мария Семак

4 ноября 2017 года







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