Новости версия для печати 100 полицейских выйдут в рейд 4 ноября Усиленное дежурство будет организованно в особо многолюдных местах.



По маршруту торжественного шествия, в парках, скверах и на центральных улицах Орла. Чтобы День народного единства прошел без эксцессов, пересмотрят расстановку постов и маршрутов ППС.

Перед праздником места, где будут организованы мероприятия, обследуют на наличие взрывчатых устройств и веществ, после чего выставят там посты.





Мария Семак

4 ноября 2017 года







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