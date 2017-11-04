Новости версия для печати Сегодня в Орле соберутся виртуозы хип-хопа Мастерство продемонстрируют и начинающие танцоры и профессионалы – открытый фестиваль танца проходит в нашем городе второй раз.



«География» батла весьма обширна – от Москвы до Харькова. Лучших будут выбирать в номинациях «хип-хоп» и «брейкинг». Стоит отметить, что самым младшим участникам – 8 лет. Победители получат возможность выступить на международном турнире в Санкт-Петербурге.





Оксана Гранн

4 ноября 2017 года







На главную страницу





