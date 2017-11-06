Новости версия для печати Коммунисты приглашают орловцев отметить 100-летие Октябрьской революции Коммунисты региона поздравляют всех орловцев со 100-летием Октябрьской Социалистической революции и приглашает принять участие в шествии и митинге-концерте.



Всех сторонников Октября ждут 7 ноября в 12:30 на площадке у Александровского моста около памятника Н.С.Лескову. Финальной точкой маршрута станет площадь, которая до сих пор носит имя главного идеолога революции – Владимира Ленина.





Татьяна Напольских

6 ноября 2017 года







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