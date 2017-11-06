Коммунисты приглашают орловцев отметить 100-летие Октябрьской революции

|
понедельник
6.11.2017
13:20:17
|
|
Коммунисты приглашают орловцев отметить 100-летие Октябрьской революцииКоммунисты региона поздравляют всех орловцев со 100-летием Октябрьской Социалистической революции и приглашает принять участие в шествии и митинге-концерте.
Всех сторонников Октября ждут 7 ноября в 12:30 на площадке у Александровского моста около памятника Н.С.Лескову. Финальной точкой маршрута станет площадь, которая до сих пор носит имя главного идеолога революции – Владимира Ленина.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта