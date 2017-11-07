Новости версия для печати 7 ноября орловские библиотеки примут участие во Всероссийской акции «Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка» Акция организована управлением культуры и центральной городской библиотекой Нижнего Тагила.



В 2017 году исполняется 165 лет со дня рождения уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. 7 ноября орловские библиотеки примут участие во Всероссийской акции «Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка».



В этот день в 13:00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина студенты и старшеклассники познакомятся с жизнью и творчеством писателя. Отрывки из романа «Приваловские миллионы» в лицах почитают участники театральной студии «Вариант» Молодежного центра ОГАУ. Фольклорный коллектив «Забава» Орловской школы искусств им. Д. Кабалевского с песнями и припевками добавит мероприятию народного колорита.



Для детей в Центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова в 13:00 состоятся виртуальное путешествие по книгам Д.Н. Мамина-Сибиряка, громкие чтения, инсценировка и обсуждение сказки «Умнее всех».



Чтения сказок и рассказов Д.Н. Мамина-Сибиряка пройдут и в детской библиотеке им. М. Горького в 13:30.



Принять участие в акции могут все желающие.





Орловское Информбюро

7 ноября 2017 года







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