Загоревшийся автобус направлялся в автомастерскую

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пятница
3.11.2017
16:45:52
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Загоревшийся автобус направлялся в автомастерскуюУправление городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла прокомментировало ситуацию по факту возгорания на ходу пассажирского автобуса
Автобус марки ПАЗ с государственным регистрационным номером «КК 780», ранее обслуживающий маршрут № 7 «ул. Планерная – ул. Горького», не работает на линии с 21.10.2017 г. Данное транспортное средство было продано перевозчиком в конце октября 2017 года. 03.11.2017 г. в 10 ч. 25 мин. вышеуказанный автобус ехал по переулку Южному в автомастерскую, в результате технической неисправности произошло возгорание двигателя, пассажиров внутри автобуса не было, водитель не пострадал. В настоящее время автобус находится в ремонтной мастерской.
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