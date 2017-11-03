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ГТРК «Орёл» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи

В вашей поддержке сейчас очень нуждается маленький Микаэл. Ему почти два года, но из-за деформации стоп и пальцев кисти, ребенок плохо ходит, а игрушки еле удерживает в руках. У него врожденный артрогрипоз. Принять участие в судьбе больного мальчика можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Причем количество сообщений не ограничено.

К тому, чтобы сегодня быть «молодцом», смышленый и активный Микуша (как ласково его называет мама) шел больше года. Артрогрипоз (заболевание скелетно-мышечной системы) - диагноз, который Евгения услышала раньше, чем первый крик малыша. Это сейчас Микаэл уже самостоятельно ходит. Помогли специальная обувь и гимнастика. Её надо делать несколько раз в день.

А с первого месяца жизни мальчику постоянно накладывали гипс. И результат появился. Ножки выпрямились, но через полгода правая стопа опять вывернулась. Вставили спицу. Только-только совладали с одной стопой, как подвернулась другая.

Гипсование, операция, пластика ручек. Лечение предстоит сложное и дорогостоящее. Его готовы провести в Ярославле.

Как рассказал травматолог-ортопед Максим Вавилов (г. Ярославль), планируется многоэтапное консервативное и оперативное лечение. Курс гипсований уменьшит объем оперативного вмешательства. Если начать лечение сейчас, возможна полная коррекция деформаций при минимально агрессивных методах хирургии.

Стоимость выздоровления Микаэла - 410 673 рубля. Таких денег у семьи нет. Но помочь может каждый из нас. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонд соберут 361 673 рубля. Не хватает лишь 49 тысяч.
Евгения Слободчикова, мама Микаэла: «Я надеюсь, что в клинике «Константа» нам проведут все гипсы, сделают операцию, и в дальнейшем наш ребенок будет бегать и радоваться жизни, как все остальные дети». 
Помочь Микаэлу просто – отправить СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда.




Надежда Невматулина
3 ноября 2017 года

 


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