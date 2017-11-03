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Дмитрий Медведев: «Согласие, единство, взаимная поддержка важны и для современной России»

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Поздравляю Вас с Днём народного единства.



Всё, что связано с этой памятной датой, - не только наша история. Согласие, единство, взаимная поддержка важны и для современной России. Мы все очень разные. Но одинаково любим свою Родину, гордимся её успехами, вместе переживаем трудности, вместе работаем для будущего нашей страны.



Желаю Вам здоровья, новых достижений и всего самого доброго.

Председатель Правительства РФ

Д. Медведев