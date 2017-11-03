Новости версия для печати «Ночь, улица, фонарь…» Почти по Блоку. Вот только качество тех самых фонарей в Орле не устраивает горожан. Власти Орла хотели сэкономить. В три с половиной миллиона в месяц обходилось уличное освещение мэрии. Сейчас – уже на треть меньше. Новые светильники установили. И вроде бы, характеристикам контракта они соответствуют. Но - то ли мощности не хватает, то ли опоры надо было менять.



Любой водитель скажет, что пешеходы имеют особенность появляться в самый неподходящий момент. Особенно вечером, когда видимость снижена. Да еще и ровный ритм орловских фонарей создает дополнительную световую «зебру». И она не на руку водителям. Только с начала этого года на пешеходных переходах произошло около 60-ти ДТП. И большая часть из них – в темное время суток.



Утром 1 ноября на Октябрьской сбили женщину. Переходила дорогу - оказалась в больнице. Полиция ищет свидетелей. На улице Спивака днем ранее под колеса попал мужчина. К счастью, не пострадал. А случай на Московской вообще не поддается объяснению: переход, троллейбус, пенсионерка. Невнимательность водителя или плохое освещение? Теперь выяснят следователи. Возбуждено уголовное дело. Но о том, что новые светодиодные фонари себя не оправдали, в один голос говорят и водители, и пешеходы.



11,5 тысяч светильников. По энергосервисному контракту их заменила орловская компания. Вместо старых ламп с желтым светом на улицах появились новые - холодного, белого оттенка. Город хотел сэкономить. Но бережливость превратилась в дефицит освещения на дорогах Орла.



В декабре прошлого года специальная комиссия свет на улицах проверила. Инвесторы, которые вложили 110 млн своих рублей в проект, и недочёты устранили, и сделали всё строго по договору. Но тут – новый поворот. УКХ на баланс и обслуживание брать уличные фонари не хочет. Мол, уровень освещенности не соответствует требованиям.

Ольга Канатникова, пресс-секретарь Орловского филиала ПАО «Ростелеком»: «В техзадании было прописано, что мы меняем лампы на существующих опорах. Были прописаны конкретные типы и виды ламп, в том числе их мощность». А мощность, к слову, не рассчитана на ту высоту столбов, которые есть сегодня в городе. Поэтому и проблемы. «Ростелеком» пошел в Арбитраж. А если хозяина сейчас нет, то и отвечать за «аварийную» темноту некому.

Сергей Маркин, заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Объекты энергосервиса в оперативное управление еще не переданы. Мы не можем заключить контракт на техобслуживание. В связи с чем происходят аварийные ситуации периодически». Городским же властям предстоит еще одно слушание в суде. Уже четвертое. Оно назначено на 21 ноября. И пока город с инвестором не рассчитался. Деньги на счета будут поступать в течение пяти лет - при условии, что новые светильники действительно сэкономят энергию. Ну, а активные горожане собирают подписи «за» вывод орловских дорог из сумрака.





Надежда Невматулина

3 ноября 2017 года







На главную страницу





