Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
3.11.2017
22:06:52
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

«Ночь, улица, фонарь…»

Почти по Блоку. Вот только качество тех самых фонарей в Орле не устраивает горожан. Власти Орла хотели сэкономить. В три с половиной миллиона в месяц обходилось уличное освещение мэрии. Сейчас – уже на треть меньше. Новые светильники установили. И вроде бы, характеристикам контракта они соответствуют. Но - то ли мощности не хватает, то ли опоры надо было менять.

Любой водитель скажет, что пешеходы имеют особенность появляться в самый неподходящий момент. Особенно вечером, когда видимость снижена. Да еще и ровный ритм орловских фонарей создает дополнительную световую «зебру». И она не на руку водителям. Только с начала этого года на пешеходных переходах произошло около 60-ти ДТП. И большая часть из них – в темное время суток.

Утром 1 ноября на Октябрьской сбили женщину. Переходила дорогу - оказалась в больнице. Полиция ищет свидетелей. На улице Спивака днем ранее под колеса попал мужчина. К счастью, не пострадал. А случай на Московской вообще не поддается объяснению: переход, троллейбус, пенсионерка. Невнимательность водителя или плохое освещение? Теперь выяснят следователи. Возбуждено уголовное дело. Но о том, что новые светодиодные фонари себя не оправдали, в один голос говорят и водители, и пешеходы.

11,5 тысяч светильников. По энергосервисному контракту их заменила орловская компания. Вместо старых ламп с желтым светом на улицах появились новые - холодного, белого оттенка. Город хотел сэкономить. Но бережливость превратилась в дефицит освещения на дорогах Орла.

В декабре прошлого года специальная комиссия свет на улицах проверила. Инвесторы, которые вложили 110 млн своих рублей в проект, и недочёты устранили, и сделали всё строго по договору. Но тут – новый поворот. УКХ на баланс и обслуживание брать уличные фонари не хочет. Мол, уровень освещенности не соответствует требованиям.
Ольга Канатникова, пресс-секретарь Орловского филиала ПАО «Ростелеком»: «В техзадании было прописано, что мы меняем лампы на существующих опорах. Были прописаны конкретные типы и виды ламп, в том числе их мощность».
А мощность, к слову, не рассчитана на ту высоту столбов, которые есть сегодня в городе. Поэтому и проблемы. «Ростелеком» пошел в Арбитраж. А если хозяина сейчас нет, то и отвечать за «аварийную» темноту некому.
Сергей Маркин, заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Объекты энергосервиса в оперативное управление еще не переданы. Мы не можем заключить контракт на техобслуживание. В связи с чем происходят аварийные ситуации периодически». 
Городским же властям предстоит еще одно слушание в суде. Уже четвертое. Оно назначено на 21 ноября. И пока город с инвестором не рассчитался. Деньги на счета будут поступать в течение пяти лет - при условии, что новые светильники действительно сэкономят энергию. Ну, а активные горожане собирают подписи «за» вывод орловских дорог из сумрака.


Надежда Невматулина
3 ноября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта