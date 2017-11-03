Новости версия для печати

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Поздравляю Вас с Днём народного единства.



Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу.



И сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придаёт уверенность во всех начинаниях - во имя успехов и благополучия России.



Желаю Вам всего самого доброго.

Президент Российской Федерации

В. Путин