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пятница
3.11.2017
22:06:43
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём народного единства.
Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу.
И сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придаёт уверенность во всех начинаниях - во имя успехов и благополучия России.
Желаю Вам всего самого доброго.
Президент Российской Федерации
В. Путин
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