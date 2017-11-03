Новости версия для печати Орловские хоккеисты готовятся к участию во Всероссийском фестивале по хоккею среди любителей Настроить их на победу приехали и олимпийские чемпионы. Основана Ночная лига была в 2011 году с подачи президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас это главный любительский чемпионат страны. Первыми испытали клюшки на прочность «Метеоры» и «Пахари».



Днем работа ночью спорт. Участникам Ночной Хоккейной Лиги не до сна, на льду кипят не шуточные страсти. За номером 11 в составе «красных» каждый сезон выходит на лед и основатель - президент РФ Владимир Путин.



В этом сезоне 18 тысяч спортсменов-любителей, 900 команд из 76 регионов будут бороться за возможность попасть на черноморское побережье и в гала-матче сыграть бок о бок с главой государства.



Евгений Васильевич Масленников в прошлом году почувствовал, насколько горячий лед, когда шайба - общая с президентом.

Евгений Масленников, региональный представитель НХЛ, капитан команды «Метеор»: «Хоккей - игра контактная, поэтому можно было, конечно, президента и побортовать, и попридержать, но тут же подставить плечо, если он потерял равновесие. Так что, с президентом все играли аккуратно». Когда участникам за 40, на трибунах их жены и дети. По словам игроков, вторым половинкам пришлось привыкать к ночным играм.

Владимир Строев, участник команды «Метеор»: «Жены вначале относились плохо, но после того, как мы стали их брать в Сочи, они поддерживают хоккей в любое время». Старт региональных отборочных соревнований к 7-му Всероссийскому фестивалю по хоккею - дан.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мой любимый вид спорта - это работа. Но сегодня на открытии Ночной хоккейной лиги я болею за хоккей, более за то, чтобы дети, юноши, профессионалы и непрофессионалы стали ближе к спорту». Сергей Бабинов, олимпийский чемпион: «Очень здорово, что в Орле появилась арена. Это дает возможность людям развиваться не только умственно, но и физически, это все взаимосвязано. И хоккей – такая игра, которая позволяет людям разных профессий объединяться в коллективы и находить общий язык». Открыли сезон победители прошлых игр. Команда «Метеор» сыграла против новичков лиги «Пахарей» из Должанского района. Шайба оказалась в воротах уже на первой минуте. Должанцам расписаться в воротах соперника не удалось. Счет 14:00 в пользу «Метеоров». Но на другом, сельскохозяйственном поле, команда «Пахарей» точно даст фору орловской с клюшками.



А вот девушкам можно лишь в руках подержать оружье хоккеистов. Женской ночной лиги в Орле нет. Для того, чтобы она появилась, нужно собрать хотя бы шесть команд. Кстати, соревноваться им будет с кем - в Сочи женщины уже играют.

Владимир Мышкин, олимпийский чемпион: «Запускается проект женской Ночной лиги. Над этим уже работаем. Это дело ближайшего будущего».





Анна Вайсергисер

3 ноября 2017 года







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