Новости версия для печати

Андрей Клычков: «Вместе мы должны сделать всё, чтобы Орловщина стала процветающим, благополучным регионом»

Уважаемые жители Орловской области!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!



Героические свершения предков, искреннее уважение к историческому опыту нашего многонационального народа, высокая степень ответственности за нынешний день и будущее России – всё это объединяет нас в стремлении внести свой вклад в укрепление могущества страны, поступательное развитие Орловской области.



Сегодня мы формируем серьёзные планы на ближайшие годы. Они касаются всех направлений: поддержки реального сектора экономики, привлечения инвестиций, исполнения приоритетных направлений и программ, определенных указами Президента России В.В.Путина, прежде всего в социальной сфере. Мы обязаны поставить в центр социально-экономической политики человека, направить усилия неравнодушных к судьбе Орловщины профессионалов на созидательный труд ради мирной и достойной жизни орловцев.



Хочу особо отметить: решение стоящих задач будет во многом зависеть от нашей способности добиться консолидации всех политических и общественных сил, работать честно, ответственно и профессионально.



Вместе мы должны сделать всё, чтобы Орловщина стала процветающим, благополучным регионом.



Желаю вам крепкого здоровья, ярких успехов в жизни и новых достижений в работе на благо Орловской области и всей России.

Врио Губернатора Орловской области

А. Е. Клычков