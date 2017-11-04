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суббота
4.11.2017
9:32:48
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Андрей Клычков: «Вместе мы должны сделать всё, чтобы Орловщина стала процветающим, благополучным регионом»Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем народного единства.
Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!
Героические свершения предков, искреннее уважение к историческому опыту нашего многонационального народа, высокая степень ответственности за нынешний день и будущее России – всё это объединяет нас в стремлении внести свой вклад в укрепление могущества страны, поступательное развитие Орловской области.
Сегодня мы формируем серьёзные планы на ближайшие годы. Они касаются всех направлений: поддержки реального сектора экономики, привлечения инвестиций, исполнения приоритетных направлений и программ, определенных указами Президента России В.В.Путина, прежде всего в социальной сфере. Мы обязаны поставить в центр социально-экономической политики человека, направить усилия неравнодушных к судьбе Орловщины профессионалов на созидательный труд ради мирной и достойной жизни орловцев.
Хочу особо отметить: решение стоящих задач будет во многом зависеть от нашей способности добиться консолидации всех политических и общественных сил, работать честно, ответственно и профессионально.
Вместе мы должны сделать всё, чтобы Орловщина стала процветающим, благополучным регионом.
Желаю вам крепкого здоровья, ярких успехов в жизни и новых достижений в работе на благо Орловской области и всей России.
Врио Губернатора Орловской области
А. Е. Клычков
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