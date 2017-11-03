Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Жаль, что это не кино. Без гаражей могут остаться пол тысячи автовладельцев.



- Всем миром можно сотворить «обыкновенное чудо». Маленькому Микаэлу нужна помощь земляков.



- Завод скорее жив. О достигнутых договоренностях рассказали в правительстве области.



- «Горящий рейс» седьмого маршрута.



- За парту по собственному желанию.



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Вести-Орёл

3 ноября 2017 года







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