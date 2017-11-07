Новости версия для печати Почти полтысячи орловских автовладельцев могут остаться без гаражей Члены кооператива «Энергетик-2» - это массив на улице Пожарной в Орле - начали получать судебные иски с требованием снести незаконные постройки. Участок, выделенный кооперативу почти 20 лет назад, оказался не узаконенным. По орловским судам пошла волна разбирательств по этому поводу.



Для Никиты Анурина гараж на Пожарной – нечто большее, чем место хранения автомобиля. Он его строил своими руками, потратил уйму нервов, когда проходил процедуру приватизации строения. И ещё больше, когда безуспешно пытался оформить земельный участок под гаражом. А сегодня он должен сам его снести.

Никита Анурин, член ГСК «Энергетик-2»: «Сейчас приходят иски практически по всем гаражам моего ряда о сносе». Потерять гараж не хочет ни один из 420 членов кооператива. Именно столько судебных исков получили люди. А всё дело в том, что участок для освоения был предоставлен кооперативу ещё в 1995 году. Размером с 2,5 футбольных поля. Чтобы начать строить гаражи, нужно было осушить болото, что неподалёку, и поднять уровень грунта на 10 метров. Общая стоимость работ превысила 10 миллионов рублей. Деньги члены кооператива собирали сами.

Семён Саньков, председатель ГСК «Энергетик-2»: «Ни город не страдает, никто. Всё до каждого сантиметра ГСК платит исправно». В 1999 году руководитель Орла по завершении всех работ пообещал помочь кооперативу оформить земельный участок в частную собственность. Но процедуру чиновники тогда до конца не довели. А изменения в земельном законодательстве, вступившие в силу в 2005 году, и вовсе определили статус гаражей как самострой.

Семён Саньков, председатель ГСК «Энергетик-2»: «Мы настроены с инициативной группой выйти на Клычкова. Объяснить саму ситуацию, чтобы он мог услышать». В администрации Орла понимают, что оставить почти полтысячи автовладельцев без гаражей – это практически катастрофа. Но и не подать иски в суд чиновники не могли. Закон есть Закон.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Часть гаражей располагаются в юридических границах, а часть выходит за эти юридические границы. Конечно же, администрация нацелена на то, чтобы в мировом порядке урегулировать данную ситуацию». Но не затронуть интересы тех, у кого приватизированы и строения и земельные участки под ними, не получится. Потому как есть случаи, когда два таких гаража стоят рядом. И снести одно строение, не повредив соседнее – не выйдет.

Михаил Полевой, член ГСК «Энергетик-2», заслуженный строитель России: «Они связаны, это всё единое. Тронь одного, начнёт сыпаться, как домино, всё один за одним». Открытым также остаётся вопрос – где автовладельцам парковать железных коней, если почти полтысячи гаражей всё-таки будут снесены. Как известно, в Орле и так проблема со стоянками близка к критической точке. Последнее слово, в любом случае, будет за судом.









Антон Киселёв

7 ноября 2017 года







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