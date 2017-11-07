Новости версия для печати Руководством Орловской области достигнута договоренность с инвесторами по плану возобновления производства на заводе «Дормаш» Пока власти всех подробностей о работе будущего предприятия не раскрывают, однако уже известно, что работать завод будет в сфере машиностроения.



Запустить производство планируется во второй половине 2018 года.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности, связи и торговли Орловской области: «Андрей Евгеньевич Клычков, как только он приехал к нам в область на пост временно исполняющего обязанности губернатора, он встретился с конкурсной управляющей завода и с инвесторами завода «Дормаш». Чтобы избежать ситуации, когда люди остались без работы и без зарплаты, правительство области разработало законодательную инициативу, которая в будущем может получить развитие на федеральном уровне. По словам Геннадия Парахина, речь идет о создании антикризисного фонда, который бы позволял в случаях возникновения каких-то проблем выплачивать людям зарплату незамедлительно. Чтобы доработать программу понадобится около месяца, затем ее вынесут на публичное обсуждение.



Что касается сотрудников завода «Дормаш», долг по зарплате перед которыми сегодня составляет более 53 млн. рублей, в правительстве планируют рассчитаться с ними в декабре-январе.





Юлия Сулим

7 ноября 2017 года







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