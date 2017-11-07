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Руководством Орловской области достигнута договоренность с инвесторами по плану возобновления производства на заводе «Дормаш»Пока власти всех подробностей о работе будущего предприятия не раскрывают, однако уже известно, что работать завод будет в сфере машиностроения.
Запустить производство планируется во второй половине 2018 года.
Чтобы избежать ситуации, когда люди остались без работы и без зарплаты, правительство области разработало законодательную инициативу, которая в будущем может получить развитие на федеральном уровне. По словам Геннадия Парахина, речь идет о создании антикризисного фонда, который бы позволял в случаях возникновения каких-то проблем выплачивать людям зарплату незамедлительно. Чтобы доработать программу понадобится около месяца, затем ее вынесут на публичное обсуждение.
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности, связи и торговли Орловской области: «Андрей Евгеньевич Клычков, как только он приехал к нам в область на пост временно исполняющего обязанности губернатора, он встретился с конкурсной управляющей завода и с инвесторами завода «Дормаш».
Что касается сотрудников завода «Дормаш», долг по зарплате перед которыми сегодня составляет более 53 млн. рублей, в правительстве планируют рассчитаться с ними в декабре-январе.