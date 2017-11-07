Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 43 ДТП Среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы, 1 человек погиб.



4 ноября в 11:20 водитель, управляя автомашиной «АУДИ-А6», при движении по автодороге Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря в районе 14 км нарушил правило обгона и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114». В результате ДТП водитель и пассажир «АУДИ» получили телесные повреждения и были доставлены в Залегощенскую ЦРБ. С телесными повреждениями были доставлены в Верховскую ЦРБ водитель и пассажир «ВАЗ». В последствие пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончался.



4 ноября после десяти часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиационной была сбита женщина-пешеход. Женщина попала под автомобиль «Сузуки Гранд Витаро». Машина выезжала с прилегающей территории на ул. Авиационную. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в БСМП Семашко, не госпитализирована.



Еще один пешеход пострадал от наезда в минувшие выходные. Утром

5 ноября в деревне Росстани водитель, управляя автомобилем «Мицубиси-Аутлендер», совершил наезд на пешехода-женщину, которая двигалась по обочине в попутном направлении. После чего водитель с места ДТП скрылся. В 16:00 женщина обратилась в Ливенскую ЦРБ и была госпитализирована. Водителя разыскали в течение суток.



5 ноября в 12 часов дня водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», при развороте на автодороге Москва-Харьков-Никольское не уступил дорогу автомашине «Шевроле Ланос», которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель отечественного автомобиля и женщина-пассажир «Шевроле Ланос». С места ДТП пострадавшие были доставлены в Троснянскую ЦРБ, не госпитализированы.



Как сообщили в ГИБДД, за прошедшие выходные на территории Орловской области был выявлен 21 нетрезвый водитель, среди которых 16 человек управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 из них отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения.





Орловское Информбюро

7 ноября 2017 года







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