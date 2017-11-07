Новости версия для печати Завод имени Медведева получит господдержку из областного бюджета Орловскому предприятию будут выделены бюджетные средства в объеме более 1 млн рублей по результатам конкурсного отбора по субсидированию части затрат, связанных с продвижением товаров собственного производства на внутренние и внешние рынки.



Как сообщает информационный портал Орловской области, средства господдержки предоставляются в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области».



Конкурсный отбор проводил департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.





Орловское Информбюро

7 ноября 2017 года







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