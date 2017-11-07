Новости версия для печати В двух школах Орла объявлен карантин Сегодня у орловских школьников закончились каникулы. Но за парты вернулись не все ученики.



Речь идет о школе № 11 и лицее № 4. Пока карантин объявлен до четверга. Причина - рост заболеванием внебольничной пневмонии. В каждом из этих учебных заведений зарегистрировано по шесть случаев заболевания. И чтобы не допустить заражения, предложено продлить каникулы до восьмого ноября включительно.





Татьяна Напольских

7 ноября 2017 года







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