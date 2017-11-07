Новости версия для печати Глава администрации Орла отправил в отставку своего заместителя Роман Игнатушин с 8 ноября освобожден от должности заместителя главы администрации города — начальника управления городского хозяйства и транспорта.



Как сообщает пресс-служба администрации города, его обязанности возложены на первого зама Олега Минкина.



Также, по информации Александра Муромского, в целях оптимизации будут сокращены должности двух советников главы.





Татьяна Напольских

7 ноября 2017 года







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