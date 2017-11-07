Новости версия для печати Сегодня в России отмечается 100-летие Октябрьской революции В Москве прошла масштабная демонстрация, участие в которой приняли делегации из всех регионов, в том числе и из Орловской области.



Отметили эту дату сегодня и в Орле. Шествие стартовало в 12.30 от основания Александровского моста. После этого - в час дня на площади Ленина начался митинг-концерт.





Татьяна Курбатова

7 ноября 2017 года







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