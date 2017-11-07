Новости версия для печати Андрей Клычков: «100-летие революции для меня – это величайшее событие» Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков высказал свое отношении к этой исторической дате.



Андрей Клычков: «100-летие революции для меня – это величайшее событие. Без этого, по моему личному мнению, не было бы победы в Великой Отечественной войне. Не было бы и полёта в космос. Не было много и чего другого. На самом деле не было бы и той великой страны, которая у нас была. Желающих переписать историю я не очень приветствую, мягко говоря. Наша история – это наша с вами история. Я сторонник относиться к этому именно так: как к объективной истории, из которой нужно делать выводы. Не всё было хорошо и до революции, не всё было хорошо и после революции. Но нужно брать лучшее, не красить чёрными красками нашу историю и двигаться дальше».



Напомним, Андрей Клычков является коммунистом. В КПРФ он уже 17 лет.





Татьяна Курбатова

7 ноября 2017 года







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