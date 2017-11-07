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Внимание! Розыск!Родные, друзья, полицейские и волонтеры заняты поисками пропавшего в Орле тридцатилетнего мужчины.
В Следственном комитете началась проверка по факту его исчезновения. Как сообщает
официальный сайт ведомства, 30-летний житель города Орла Плотников Павел Сергеевич
2 ноября 2017 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Пропавший - худощавого телосложения, рост около 185 см, глаза голубые, волосы русые, короткая стрижка.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт»), 8-920-815-65-55 (дежурный следственного управления) или 02, 102 (полиция).
Кроме того, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обращается к орловцам с просьбой помочь распечатать и расклеить листовки с информацией о пропавшем. В этом случае координаторы поискового отряда просят сообщить о том, где расклеены такие объявления. Эту информацию можно оставить в комментариях в соцсети
под постом группы «Лиза Алерт».