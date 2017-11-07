Новости версия для печати На Орловщине первые большевики появились в селе Никольское Свердловского района К 100-летию Октябрьской революции.



1917 год - столица - Петроград, охвачена революционной смутой. Регионы об этих событиях узнают либо посредством телеграфа, либо от тех, кто недавно бывал в столице. Но революционный энтузиазм уже прочно засел в сердцах россиян, и 22 мая в Орловской губернии появляется первая сельская большевистская партийная ячейка.

Елена Новикова, специалист историко-краеведческого музея Свердловского района: «Организатором первой, Никольской, ячейки был Иван Никитович Чинёнов. Это был человек, пропитанный революционными идеями, он долгое время находился в Москве. Когда он приезжал на родину, то собирал большое количество людей – своих земляков и проводил митинги, собрания, благодаря которым население проникалось революционными взглядами и идеями». Уставшие от войны, голода и беззакония никольцы с надеждой приняли лозунги партии. Среди основателей ячейки был и Михаил Лёвичев, позже павший от рук предателей. О судьбе одного из первых большевиков нам рассказала его внучка, которая спустя 100 лет, в некотором роде, тоже борется за светлое будущее простого народа - работает в местной библиотеке.

Людмила Петрунина, библиотекарь: «Он шел сюда, в Никольское, за продуктами, и из-за предателя он погиб. Он отстреливался как мог. Даже были статьи в газетах того времени о нем, о том, как он погиб. Я очень горжусь тем, что у меня такой дед». Но всё же весть о революции и власти большевиков Орёл принял без массовых уличных выступлений. Активные горожане ограничились небольшим шествием в центре. Мятежи начались вместе с первыми декретами Советской власти. Так крестным ходом орловцы отреагировали на отделении государства от церкви. Тогда ситуация дошла до объявления в городе военного положения.



И хотя мировая революция так и осталась идеей, первые ее шаги стали неотъемлемой частью истории России и всего мира, именно поэтому в сотнях городов есть улицы, проспекты, площади и бульвары, названные в честь очередной годовщины Октябрьской революции. В Орле, к примеру, есть улица в честь 60-летия Октября. Увековечили в Орле и дату революции – улица 7 Ноября, и само событие - улица Революции.



Но большего всего люди чтут наследие Страны Советов, наследие партии. Коммунист со стажем, а по совместительству предприниматель Владимир Мишин сохранил на своём предприятии лучшие традиции тех времен - профсоюзный комитет, никаких сокращений, если люди и уходят, то только на пенсию, и, самое главное, законность.

Владимир Мишин, генеральный директор сельхозпредприятия: «Посмотрите на Китай, как развивается Китай – коммунисты там не мешают, а у нас говорят, что коммунисты мешают. Нам мешает что-то другое. Но рано или поздно к справедливости, к прозрачности, к честности весь мир и Россия вернутся». Сегодняшние коммунисты – молоды и целеустремлённы. При этом, менее радикальны. О революции речи, конечно, не идёт, но то, что перемены нужны – они отлично понимают.

Иван Дынкович, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: «Великая Октябрьская социалистическая революция дала и бесплатное образование для молодежи, и социальные гарантии в плане жилья, в плане медицины – это то, что сейчас современная молодежь не имеет. И самое главное – были равные возможности у всех молодых людей». 7 ноября сегодня – не выходной день, как это было раньше в СССР. Однако это событие всегда будет иметь и свое место в календаре и сторонников, которые и сто лет спустя

мечтают о мировом равенстве и братстве.





Вести-Орёл

7 ноября 2017 года







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