Новости версия для печати В Орловской области продолжается благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» В этом году она проводится уже в четвёртый раз.



Как напомнил заместитель начальника паломнического отдела орловской Епархии Евгений Гуров, цель акции «Свет Рождественской звезды» очень простая: поздравить детей из орловской глубинки с праздником Рождества Христова. Евгений Гуров: «Это самые разные дети, но дети, которым не повезло в жизни: дети-инвалиды, сироты, дети из социально неблагополучных семей. И в силах каждого из нас стать небольшим волшебником для этого ребёнка». Акция продлится до 31 декабря. В ней могут принять участие все желающие. Принимается любая помощь – канцтовары, сладкие подарки, развивающие игры, денежные пожертвования. Неравнодушных горожан ждут по адресу: г. Орёл, переулок Воскресенский, д. 16, 2 этаж .





Татьяна Курбатова

8 ноября 2017 года







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