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среда
8.11.2017
18:25:47
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В Орле пройдет конкурс искусств «Особые таланты-2018»Пройдет мероприятие 18 и 19 января 2018 года.
Принять участие в нем могут люди с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются любыми видами искусства и творчества в домах культуры, студиях, учреждениях дополнительного образования, а также по линии социальных служб и общественных организаций. Подать заявку необходимо до 1 декабря 2017 года.
Выступление конкурсантов будут оценивать выдающиеся деятели культуры и искусств, литераторы, художники, музыканты, народные и заслуженные артисты эстрады.
Организатором выступает Национальный Фонд Развития Реабилитации.
Подробнее узнать о конкурсе можно узнать на официальном сайте Фонда.
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