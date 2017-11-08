Новости версия для печати Указом Президента РФ на пост председателя Арбитражного суда Орловской области назначен Сергей Шурыгин Сегодня он был официально представлен коллегам. Общий судебный стаж Сергея Шурыгина превышает 30 лет. Из них 12 лет он возглавлял Арбитражный суд Смоленской области.



В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко. «Арбитражный суд Орловской области имеет богатую историю. Его коллектив отличает высокий профессионализм и преданность своему делу. Уверен, эти традиции будут продолжены, наше взаимодействие в дальнейшем будет столь же продуктивным», - отметил он. Врио Губернатора области Андрей Клычков пожелал успехов в работе новому председателю Арбитражного суда Орловской области. Андрей Клычков подчеркнул, что судебные органы вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие Орловской области.





Орловское Информбюро

7 ноября 2017 года







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