Новости версия для печати 32 незаконно построенных гаража планируют снести городские власти Все объекты расположены в Советском районе.



27 гаражей находятся в районе дома №3 по улице Ломоносова и 5 — в районе дома №5 по переулку Ягодному. Пока у владельцев есть возможность демонтировать гаражи самостоятельно. Если они не сделают этого до 13 ноября, то это сделает подрядчик, определенный специальной комиссией.



Гаражи перед сносом вскроют, имущество опишут и передадут на хранение. Гараж транспортируется по адресу: г. Орёл, Новосильское шоссе, 18 .





Мария Семак

8 ноября 2017 года







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