32 незаконно построенных гаража планируют снести городские власти

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среда
8.11.2017
18:26:09
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32 незаконно построенных гаража планируют снести городские властиВсе объекты расположены в Советском районе.
27 гаражей находятся в районе дома №3 по улице Ломоносова и 5 — в районе дома №5 по переулку Ягодному.
Пока у владельцев есть возможность демонтировать гаражи самостоятельно. Если они не сделают этого до 13 ноября, то это сделает подрядчик, определенный специальной комиссией.
Гаражи перед сносом вскроют, имущество опишут и передадут на хранение. Гараж транспортируется по адресу: г. Орёл, Новосильское шоссе, 18.
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