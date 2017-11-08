Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Ровно 100 лет назад ход нашей истории круто поменял русло. Откуда в нашем регионе пошла революция в массы? - Бережливость превратилась в дефицит. Кто добавит света на орловские улицы? - В Орле представили нового руководителя Арбитражного суда.

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Вести-Орёл

7 ноября 2017 года







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