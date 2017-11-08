Новости версия для печати В Орле ремонтные работы ещё продолжаются в 4-х дворах По срокам эта история давно должна была закончиться. О ремонте дворовых территорий говорили на планерке в мэрии Орле.



Уложить асфальт, доложил начальник УКХ Орла Дмитрий Зуев, подрядчик планирует в ближайшие два дня. В свою очередь Александр Муромский отметил,

что работы, которые проходят в ночное время при температурах близких к нулю, а иногда и при отрицательных, вызывает массу вопросов у специалистов по качеству выполненного асфальтобетонного покрытия.



Глава администрации еще раз напомнил ответственным лицам, что принятие актов выполненных работ возможно только при наличии положительного заключения лабораторных испытаний.



В этом году работы по благоустройству дворовых территорий вызывали множество жалоб со стороны жителей областного центра. Все сроки сорваны. Качество оставляет желать лучшего. В связи с этим, планируя работы на 2018 год, Александр Муромский рекомендовал провести «работу над ошибками». По информации, которая была озвучена ранее начальником УКХ, на следующий год подано 120 заявок.





Ольга Борисова

8 ноября 2017 года







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