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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП

Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, среди них 1 несовершеннолетний.

7 ноября около двух часов ночи водитель, управляя автомобилем «Хонда Джаз», врезался в металлическое ограждение. ДТП произошло в Орле на нерегулируемом перекрестке улиц Васильевская и 1-я Посадская. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

В шесть часов вечера 7 ноября в городе Мценске водитель, управляя автомобилем «Сузуки-Альто», на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д.18 по ул. Машиностроителей не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Каретой скорой помощи пострадавший был доставлен в медицинское учреждение и был госпитализирован.

В Тросне в девять часов вечера нетрезвый водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21214», при повороте налево допустил наезд на стоящий на обочине полуприцеп транспортного средства «Рено Магнум». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован.

За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 6 нетрезвых водителей.
Один водитель с признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования и еще два водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии повторно.


Орловское Информбюро
8 ноября 2017 года

 


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