Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, среди них 1 несовершеннолетний.



7 ноября около двух часов ночи водитель, управляя автомобилем «Хонда Джаз», врезался в металлическое ограждение. ДТП произошло в Орле на нерегулируемом перекрестке улиц Васильевская и 1-я Посадская. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.



В шесть часов вечера 7 ноября в городе Мценске водитель, управляя автомобилем «Сузуки-Альто», на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д.18 по ул. Машиностроителей не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Каретой скорой помощи пострадавший был доставлен в медицинское учреждение и был госпитализирован.



В Тросне в девять часов вечера нетрезвый водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21214», при повороте налево допустил наезд на стоящий на обочине полуприцеп транспортного средства «Рено Магнум». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован.



За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 6 нетрезвых водителей.

Один водитель с признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования и еще два водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии повторно.





Орловское Информбюро

8 ноября 2017 года







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