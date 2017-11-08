Новости версия для печати В Орле продолжается судебное разбирательство громкого уголовного дела, фигурантами которого являются двое бывших полицейских Первоначально они обвинялись в получении взятки, но позже состав преступления был переквалифицирован. Сегодня проходит очередное заседание суда.



Дело майора Доброхвалова Орловский районный суд начал рассматривать еще 8 сентября. И пока до приговора еще далеко. Экс-начальника отдела №1 по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по городу Орлу майора Павла Доброхвалова, а также его предполагаемого подельника, оперативника того же отдела, Дмитрия Борисова обвиняют в мошенническом завладении деньгами орловского бизнесмена в сумме 1 миллион 770 тысяч рублей. После получения денег подозреваемые были задержаны оперативниками ФСБ. На протяжении следствия и судебного процесса обвиняемые содержатся в СИЗО.



Оба бывших полицейских виновными себя не признают. И надежды на скорое окончание процесса участники судебной коллизии не питают.





Иван Суверин

8 ноября 2017 года







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