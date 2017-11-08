Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Особенности «ноябрьского асфальта». Почему власти не хотят подписывать акты приемки ремонта дворов?



- Налоговое бремя. Почему цифры в квитанциях из налоговой заметно выросли?



- Учиться на чужих ошибках. Спасатели рассказали подросткам о том, куда может привести любопытство.



- Лучшего почтового водителя центральной России выбирают в Орле.





Вести-Орёл

8 ноября 2017 года







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