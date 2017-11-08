Новости версия для печати Кто на круге, тот и главный С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства страны об изменении правил дорожного движения. В частности, речь идет о круговом движении.



В новой редакции правил на перекрестке равнозначных дорог с круговым движением, где нет светофоров и знаков приоритета, водитель, въезжая, обязан уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по кругу.





Татьяна Напольских

8 ноября 2017 года







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