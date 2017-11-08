Кто на круге, тот и главный

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среда
8.11.2017
18:26:11
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Кто на круге, тот и главныйС сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства страны об изменении правил дорожного движения. В частности, речь идет о круговом движении.
В новой редакции правил на перекрестке равнозначных дорог с круговым движением, где нет светофоров и знаков приоритета, водитель, въезжая, обязан уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по кругу.
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