Новости версия для печати В микрорайоне Зареченском в Орле установят два светофора Об этом говорили на рабочем совещании в мэрии. Этот вопрос в стенах администрации поднимался неоднократно. И вот свет в конце тоннеля наконец-то виден.



Как доложил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка, светофор на пересечении улицы Емлютина и Карачевского шоссе должен появиться до 20 ноября. А на пересечении улиц Алроса и Мостовая - до конца года.





Ольга Борисова

8 ноября 2017 года







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