В Спасском-Лутовиново идёт реставрация главного дома усадьбы

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В Спасском-Лутовиново идёт реставрация главного дома усадьбыВ ноябре следующего года исполнится 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева и к этой дате планируют вернуть исторический облик его родовому гнезду.
Как отметил руководитель проекта Пётр Зарецкий, дом находится в неплохом состоянии.
Работы начались в октябре. Сейчас производится подведение нового фундамента, замена обшивки, обновление деструктивных частей сруба, реставрация наружной резьбы. Затем – приступят к внутренней отделке дома.
Пётр Зарецкий: «Это новодел, это дом 1976 года постройки. Служба эксплуатации его хорошо содержала и ухаживала за ним. Сейчас идут мероприятия, обеспечивающие его вид, согласно историческим фотографиям и описаниям, которым он сейчас не очень соответствует. Проемы ниже, другая облицовка. Единственное что пострадало – это резьба на фасадах. Она будет частично реставрироваться, частично воссоздаваться. Первоочередные работы как раз и направлены на подготовку к возращению исторического облика».