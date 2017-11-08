Новости версия для печати В Спасском-Лутовиново идёт реставрация главного дома усадьбы В ноябре следующего года исполнится 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева и к этой дате планируют вернуть исторический облик его родовому гнезду.



Как отметил руководитель проекта Пётр Зарецкий, дом находится в неплохом состоянии.

Пётр Зарецкий: «Это новодел, это дом 1976 года постройки. Служба эксплуатации его хорошо содержала и ухаживала за ним. Сейчас идут мероприятия, обеспечивающие его вид, согласно историческим фотографиям и описаниям, которым он сейчас не очень соответствует. Проемы ниже, другая облицовка. Единственное что пострадало – это резьба на фасадах. Она будет частично реставрироваться, частично воссоздаваться. Первоочередные работы как раз и направлены на подготовку к возращению исторического облика». Работы начались в октябре. Сейчас производится подведение нового фундамента, замена обшивки, обновление деструктивных частей сруба, реставрация наружной резьбы. Затем – приступят к внутренней отделке дома.





Татьяна Дьяконова

8 ноября 2017 года







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