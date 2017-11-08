Новости версия для печати В Орле завершился фестиваль «Орловская музыкальная осень» Чтобы принять участие в заключительном концерте областного фестиваля, приехал даже дирижер из Германии. Возможность поработать с губернаторским симфоническим оркестром он воспринял как подарок.



Этим вечером свой дирижерский пульт художественный руководитель оркестра Василий Щкапцов на два часа уступил гостю из Германии, известному дирижеру Игорю Будинштейну. Знаменитый музыкант живет в Берлине, 27 лет не был в России, и с удовольствием принял приглашение принять участие в совместном проекте, и остался в восторге от русских музыкантов.

Игорь Будинштейн, дирижер (г.Берлин): «Особенно мне понравилось, что музыканты действительно заинтересованы в том, что они делают, и это всегда приятно, когда все действительно включаются в репетицию». Под его дирижёрской палочкой звучали такие оркестры, как Немецкий симфонический оркестр и Оркестр Концертхауса в Берлине, Дюссельдорфский и Гамбургский Симфоникер, Северная Филармония Росток, польские, датские, китайские и мексиканские оркестры. Дирижер приехал заранее, за несколько дней до концерта, была возможность и познакомится с коллективом, и отрепетировать программу, которую так же решили сделать интернациональной. Прозвучали произведения Брамса и Чайковского. Во втором отделении концерта любителей музыки снова ждал сюрприз. Выступила великолепная московская скрипачка лауреат более чем 20-ти российских и международных конкурсов Полина Борисова. Для нее это тоже первый опыт работы с немецким дирижером.



География выступлений Полины Борисовой очень широка, сразу после этого концерта она уезжает в Испанию. Виртуозное владение инструментом снискало ей славу тонкого и душевного музыканта. Фестиваль «Музыкальная осень» завершился со вкусом. А аншлаг в зале только подтвердил, что классика, никогда не выходит из моды.









Эва Стасюлевич

8 ноября 2017 года







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