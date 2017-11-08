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На Орловщине прошла выставка пород домашней птицы

В Покровский район приехали и орловские птицеводы, и заводчики из соседних областей. Основное внимание было уделено знаменитой юрловской голосистой породе кур - той самой, что была выведена путем «народной селекции» в центре России 200 лет назад, но до сих пор она считается одной из лучших по всем показателям.

Любовь к знаменитой юрловской голосистой породе кур и гусям холмогорской породы перешла Владимиру Николаевичу Пашкову от отца и деда. Он и стал инициатором проведения в районе выставки птицы.
Владимир Пашков, заводчик: «У меня цель была - привлечь любителей юрловской голосистой породы. Это мне удалось. И заводчиков гусей-холмогоров. Остальной птицы экзотической у нас оказалось мало. В будущем, если получится, это все изменится в лучшую сторону». 
Инициативу поддержали спонсоры и районные власти. Фермер Павел Галкин предоставил помещение. Спонсоры, в первую очередь это компания «Агрогард», помогли с приобретением призов, в решении организационных вопросов - районная власть.
Андрей Решетников, заместитель главы администрации Покровского района: «Людям хочется показать результаты своей кропотливой работы. Людям есть возможность приобрести себе на развод. Пригласили заводчиков домашней птицы. Здесь у нас куры, гуси, утки. Есть индейка, есть кролики. Даже и котят привозили, но тоже их забрали, в добрые руки раздали». 
Подобная выставка проходила в районе впервые. Тем не менее, в ней приняли участие представители соседних районов, а также Липецкой, Белгородской Курской областей. Оценивало птицу авторитетное жюри.
Анатолий Вахромеев, научный сотрудник Всероссийского НИИ Птицеводства, член жюри (г. Санкт-Петербург): «Юрловская голосистая порода это уникальное явление нашего птицеводства. О ней говорят заводчики, что это и удовольствие, и продовольствие. И птица в 30-х годах была абсолютным улучшателем и по яйценоскости, и по массе яйца, и по собственному весу. Это лицо нашего птицеводства. Птица - крупная, сильная». 
23 участника стали призерами выставки. Все они были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Абсолютным чемпионом стал Сергей Соколов из Ельца. Он является заводчиком породы русский бройлер.

Выставка, несомненно, удалась. Поэтому организаторы планируют сделать её традиционной.




Владислав Кузнецов
8 ноября 2017 года

 


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