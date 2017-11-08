Новости версия для печати Орёл стал центром проведения макрорегионального этапа конкурса «Лучший почтовый водитель» В Орле встретились профессионалы своего дела со всего Центрального региона.



Их общий водительский стаж – более двух веков. Кто-то за «баранкой» семь лет, а кто-то – больше сорока. Брянск, Калуга, Тула, Владимир, Смоленск… 11 лучших водителей почты встретились в Орле. Сегодня прошла жеребьевка. За один день участникам предстоит пройти два этапа конкурса: знание теории и практики.

Николай Гусар, директор макрорегиона «Центр» ФГУП «Почта России»: «Победителем сегодняшнего конкурса станет самый опытный, самый профессиональный и самый перспективный водитель, который поедет отстаивать честь нашего макрорегиона на конкурсе в Москве». В столице встретятся 10 победителей этапов. Финал конкурса пройдет в декабре.





Надежда Невматулина

8 ноября 2017 года







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