Новости версия для печати

Орловские сыры получили признание на Всероссийском конкурсе «Лучший Сыр России 2017»

А в номинации «Козьи мягкие сыры» победил сыр «Кроттэн» орловского производителя. Эти молочные продукты производятся по французской традиционной технологии и с использованием оригинальных французских заквасок.

Отметим, в конкурсе участвовало более 40 сыроваров. На суд жюри, в состав которого вошли дегустаторы и специалисты из России, Великобритании и Франции, был представлен 101 образец.