В Орловской области выросла заболеваемость ОРВИ

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четверг
9.11.2017
11:31:48
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В Орловской области выросла заболеваемость ОРВИНо, как сообщили в Роспотребнадзоре, эпидемический порог не превышен.
Только за прошлую неделю в медучреждения области обратились почти 4 тысячи орловцев. Больше половины заболевших – дети до 14 лет. Лабораторно вирус гриппозной этиологии не выявлен. В основном у больных диагностировали вирусы парагриппа 1-го и 3-го типов, аденовирусы и бокавирусы.
Санитарные врачи напоминают: сделать прививку от гриппа еще не поздно. Сегодня этой возможностью воспользовались более 316 тысяч человек.
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