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В Орловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Только за прошлую неделю в медучреждения области обратились почти 4 тысячи орловцев. Больше половины заболевших – дети до 14 лет. Лабораторно вирус гриппозной этиологии не выявлен. В основном у больных диагностировали вирусы парагриппа 1-го и 3-го типов, аденовирусы и бокавирусы.

Санитарные врачи напоминают: сделать прививку от гриппа еще не поздно. Сегодня этой возможностью воспользовались более 316 тысяч человек.