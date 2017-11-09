Новости версия для печати Орловская спортсменка Екатерина Анохина выиграла Кубок России по всестилевому карате Турнир проходил в Иваново.



Всего в соревнованиях участвовали 350 спортсменов из 50 регионов. В первом поединке соперницей нашей спортсменки стала москвичка. Бой завершился со счетом 1:1. Победа досталась Анохиной по итогам дополнительного раунда. В финале орловчанка встретилась с каратисткой из Тамбова. И снова завоевала «золото».





Надежда Невматулина

9 ноября 2017 года







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