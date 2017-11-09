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Коротко о главном

- Необычный школьный карантин. По данным Роспотребнадзора за последние две недели отмечается стремительный рост заболевших внебольничной пневмонией.

- Наведались с инспекцией. Зачем приехала дорожная лаборатория во двор на ул. Машкарина?

- В Орле продолжаются слушания по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых оказались экс-начальник отдела №1 по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции городского УМВД, а также оперативник того же отдела.

- У кого самое протяжное ку-ка-ре-ку? В Покровском районе собрались заводчики птиц Орловской области и соседних регионов.