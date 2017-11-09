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Встреча с представителями старшего поколения

Патриотизм и сохранение духовности, эти задачи в приоритете. В активе ветеранской организации масштабная патриотическая деятельность, социальная поддержка и защита прав пенсионеров и многое другое. Кроме того, она стала одним из инициаторов учреждения почетного звания «Населенный пункт воинской доблести», проведения ежегодных конкурсов «Ветеранское подворье». Ветераны готовы всячески помогать в развитии этих направлений. Однако особое беспокойство у них вызывает социально-экономическое положение региона.

Андрей Клычков ответил на вопросы касавшиеся экономики, социальной сферы, ЖКХ, работе с обращениями граждан, благоустройства воинских мемориалов и братских захоронений.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области.